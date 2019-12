OPERAÇÃO HÓRUS Para invadir Banco, quadrilha abriu túnel de 63 metros: seis são presos e 2 morrem Grupo criminoso já estava embaixo do cofre quando houve confronto com a polícia

Grupo tem pessoas de vários estados Foto: Divulgação/Garras

Nesta madrugada (22), dois homens foram mortes e sete presos em flagrante durante tentativa de roubo a uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Presidente Castelo Branco, no Coronel Antonino em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

A quadrilha teria sido interceptada, segundo a polícia, no momento em que terminava de cavar túnel e já se encontravam abaixo do cofre do Banco. A perfuração abaixo do prédio tinha 63 metros de cumprimento.

De acordo com informação divulgada nessa manhã no site Campo Grande News, o grupo vinha sendo monitorado pela polícia há 6 meses.

Durante a ação, batizada Operação Hórus, 3 veículos foram apreendidos: uma caminhonete Hilux, com placa do Pernambuco, um utilitário de Ponta Porã e um caminhão.

O início do túnel começou em uma casa, localizada na Rua Alegrete, próxima a Central. O imóvel era usado para depositar a terra retirada do túnel. A quantidade de sacos empilhados em um dos cômodos mostra que o trabalho foi longo.

O grupo foi preso e levado para a Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). Segundo o delegado Fábio Peró, o imóvel será aberto para a imprensa. “Mas nós estamos estudando a forma de fazer isso, uma vez que por conta das chuvas que caem na cidade há risco de desabamento”, justificou ao Campo Grande News. Ainda conforme Peró, alguns criminosos estão internados em hospital da Capital e outros estão foragidos.

Os criminosos agiam fazendo túneis para ter acesso aos cofres das agências bancárias. Os nomes dos envolvidos ainda não foram informados. A agência alvo dos criminosos é a Central do Banco do Brasil, responsável pleo abastecimento de todas as agências do Estado.