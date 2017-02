Vulnerável Pastor é preso em igeja após ser acusado de abuso de menor É acusado também de 'comprar' o silêncio da vítima

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um pastor de igreja evangélica de 58 anos foi preso neste domingo (12), na cidade de Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, por estupros que aconteciam com a vítima, uma menina de apenas 13 anos de idade.

Familiares da adolescente procuraram a delegacia para denunciar o pastor, que segundo informações oferecia dinheiro e alguns bens, que não foram especificados, para que a vítima não contasse a ninguém sobre o que acontecia. De acordo com informações iniciais os abusos contra a menina começaram em dezembro de 2016, sendo descobertos dois meses depois.

De acordo com o site Minuto MS, o pastor acabou preso pela Polícia Militar durante o culto no templo onde fazia as pregações. A menina foi levada para o IML (Instituto de Medicina Legal) para passar por exames de corpo de delito.

O caso segue sobre investigações e o site repassará maiores informações assim que disponível.