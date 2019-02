PRESO NA FRONTEIRA Paulista foragido da justiça atuava como "soldado" do PCC Condenado por tráfico e homicídio, Raphael Costa Sampaio foi preso em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã

O paulista Raphael foi preso em Pedro Juan Caballero Foto: Reprodução

Um “soldado” da facção criminosa brasileira PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso na noite de ontem (25) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.

Raphael Costa Sampaio, foragido da justiça de São Paulo, onde está condenado por tráfico de drogas e homicídio, circulava de moto pelo centro da cidade fronteiriça quando foi abordado por policiais paraguaios. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

De acordo com o comissário Rafael González, chefe do setor de investigação da Polícia Nacional em Pedro Juan, o brasileiro apresentou um documento de identidade em nome de Emerson de Oliveira Inácio.

Os policiais desconfiaram que o documento fosse falso e levaram o suspeito para a sede da Polícia Nacional na cidade, onde constataram que se tratava de Raphael Sampaio.

A polícia brasileira considera Raphael um bandido perigoso. Assim como vem fazendo com outros brasileiros presos naquele país, o Paraguai deve providenciar a expulsão imediata do membro do PCC e entregá-lo às autoridades do país vizinho.