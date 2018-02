Paulista tenta comprar maconha na fronteira acaba levando tabletes de erva mate para Terére

Foto: Porã News

Na tarde de segunda feira (19) por volta das 13:40hs, agentes da Policia Rodoviária Federal ao realizarem uma abordagem a um ônibus com destino Ponta Porã-Dourados, encontrou uma mala com vários tabletes aparentando ser maconha pela que procuraram a proprietária que foi identificada como a paulista G.F.S. (32) que manifestou que teria pego a carga de maconha nas imediações do terminal rodoviário de Ponta Porã, mas na verdade a droga não passava de tijolos para construção embalados com erva mate para Terére que teria sido vendida a mesma pelo suposto traficante.

A vitima do trafico já tinha assumido aos PRFs estar transportando maconha, mas durante os procedimentos realizado pelos policiais foi descoberto que a mesma havia sido enganada pelos supostos traficantes na fronteira, pela que foi liberada e chegou a agradecer aos policiais pela verificação da carga que levava pois a mesma acreditava que estava levando uma carga de maconha a uma pessoa que a contratou e se encontraria no estado de São Paulo a sua espera.