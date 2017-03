PavÃ£o quer ir ao velÃ³rio de irmÃ£o que foi alvejado com 9mm no Paraguai

Assassinato Pavão quer ir ao velório de irmão que foi alvejado com 9mm no Paraguai 'O velório será em Pedro Juan'

Foto: Reprodução/ABC Color

Jarvis Gimenez Pavão, narcotraficante brasileiro, que está preso em Assunção, capital do país vizinho, Paraguai, quer ir ao velório do irmão, o empresário Ronny Gimenez Pavão (38), executado por pistoleiros na noite desta terça-feira (14) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.

A advogada de Pavão, Laura Casuso, disse nesta quarta-feira (15) à rádio ABC Cardinal que vai fazer o pedido oficial ao Juizado de Execuções do Paraguai. Segundo ela, é um direito de seu cliente acompanhar o velório do irmão, que deve ocorrer em Pedro Juan Caballero, onde Ronny será sepultado.

No ano passado, quando o governo paraguaio descobriu as salas luxuosas onde Pavão estava “hospedado” no presídio de Tacumbú, o brasileiro foi transferido para a sede de um grupo especial da Polícia Nacional do Paraguai.

Atualmente, a Suprema Corte do Paraguai analisa um pedido de extradição de Pavão para o Brasil, onde está condenado a 17 anos por tráfico de drogas. No Paraguai, ele cumpre oito anos por lavagem de dinheiro. A pena acaba em dezembro de 2018.

A advogada chegou a se emocionar em entrevista, Laura Casuso disse que Ronny deixa uma filha e dois filhos e que as famílias são sagradas na fronteira.

“Quem poderia ter matado o irmão de Jarvis? As informações não oficiais que chegam a mim são incontáveis. Algumas são absurdas”, afirmou ela. Questionada sobre um suspeito chamado Altair Jorge Velo, que tinha sido sócio de Jorge Rafaat Toumani, assassinado em junho do ano passado, a advogada prosseguiu dizendo que a identidade dele é falsa, mas confirmou ter recebido informações que Altair pode estar por trás da morte de Ronny.

O crime

Ronny Gimenez Pavão foi morto desta terça-feira (14) à noite em frente à academia K3, localizada na esquina das ruas Joaquim Pereira Teixeira e General Osório, no Centro de Ponta Porã. Ele foi atingido por pelo menos oito tiros de pistola calibre 9 milímetros, disparados por dois pistoleiros que estavam em uma moto.

Diariamente, o empresário fazia caminhadas noturnas pelas ruas das duas cidades. Quando foi alvejado, subia em uma rampa na entrada da academia. Policiais da fronteira informaram que Ronny não tinha ligações com o crime organizado.