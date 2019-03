PC prende 128 suspeitos por fraudes ambientais de R$ 150 milhÃµes em MT

"TERRA A VISTA" PC prende 128 suspeitos por fraudes ambientais de R$ 150 milhões em MT Madeireiros, engenheiros florestais e ex-servidores da Sema são alvos: veja os nomes

Foto: Reprodução/24 Horas News

Uma grande operação para prender pessoas suspeitas de envolvimento em uma fraude ambiental que ultrapassa R$ 150 milhões foi deflagrada, na manhã de hoje, quarta-feira (13), pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para cumprimento de 128 mandados de prisão e 12 buscas e apreensão.

Os alvos são representantes legais e operacionais, engenheiros florestais e ex-servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A operação intitulada “Terra a Vista”, começou após inquérito policial conduzido pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), com o objetivo de investigar uma organização criminosa que atuava na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), fraudando o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora).

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Mendes, são cumpridos em vários municípios do Estado de Mato Grosso: na Capital Cuiabá, nos municípios: Várzea Grande, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Itaúba, Matupá, Marcelândia, Claúdia, Santa Carmem, Ipiranga do Norte , Feliz Natal, Sorriso, Sinop, Juara, Aripuanã, Porto dos Gaúchos, Castanheira, Arenápolis.

O trabalho de apuração começou no ano de 2014, com o auxílio de uma auditoria realizada pela própria Sema, que descobriu um esquema de fraude no sistema na criação de créditos florestais, beneficiando diversas empresas do ramo madeireiro e terceiros (com inserção de dados falsos no sistema).

Muitos créditos circularam para outras empresas gerando Guias Florestais inidôneas, as quais podem ter sido usadas para acobertar operações ilegais, promovendo, em tese, tanto a circulação de produto florestal de origem ilícita, quanto à lavagem dos valores correspondentes a essas mercadorias ilegais (madeiras extraídas ilegalmente, lavagem de dinheiro).

O cumprimento dos mandados de prisão e apreensão é realizado por policias civis da Diretoria de Atividades Policiais, Diretoria do Interior, Diretoria Metropolitana, Diretoria de Inteligência.

A investigação tramita em sigilo de justiça e por conta disso, outros detalhamentos não serão divulgados no momento.

Confira alguns mandados que já foram cumpridos:

CUIABÁ:

Theophilo Nelson Cunha

Juliana Aguiar da Silva

VÁRZEA GRANDE:

Edmilson Rodrigues da Silva

Alex Sandro de Medeiros Nascimento

ITAÚBA:

Edvaldo Luiz Dambros

GUARATÃ DO NORTE:

Jonas Moreira Ribeiro

Ronaldo Adriano Cardoso

SINOP:

César Farias

Fernando Bruno Crestani

Getúlio da Silva Pinto

Antenor Baldono dos Santos

Artêmio Afonso Pontello

Byron Robaldino Félix

Juarez Didone

Leonardo Crestani

Luiz Derli Xavier Martins

Michel Douglas de Paula Rocha

Paulo Menegazzo

Fábio Bachmann

ALTA FLORESTA:

Ricardo Gonçalves Dias

Flávio Luiz Rosa

Paulo de Souza Peres

NOVA BANDEIRANTES:

Jaqueline Ortega Inácio

ARENÁPOLIS:

Cláudia Regina Faganelo

MARCELANDIA:

Devair Alves de Souza

Nelsi de Fátima Duarte

Jussara Maria de Lima

Volnei Roberto tirapeles

Noeli Ricci Grandini

Mariza Borin Giordano

Inacio Dapper

Adriana Gomes Alexandre

Lindomar Antunes Franco