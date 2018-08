Corumbá Peão de fazenda suspeito de estuprar menino de 8 anos é preso

Um homem de 45 anos suspeito de ter estuprado um menino de 8 anos no dia 13 de agosto, em uma fazenda na região de Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande, foi preso por policiais da DAIJI (Delegacia da Infância Juventude e Idoso) nesta quarta-feira (22).

A criança havia apresentado comportamento estranho e estava andando de forma diferente, o que levantou suspeitas da mãe. Ela perguntou ao filho o que havia acontecido.

O garoto contou que teria sido abusado por um peão que trabalha em uma fazenda localizada na região ‘Tromba dos Macacos’, que fica a 22 quilômetros da área urbana de Corumbá.

A criança foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde o médico plantonista confirmou que o garoto tinha sido vítima de abuso sexual.

Depois da denúncia, a DAIJI iniciou as investigações com auxílio do Conselho Tutelar, ouviu a vítima e testemunhas e pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito

O homem foi localizado nesta quarta-feira em Corumbá. Ele foi levado para a delegacia e depois será transferido para o Estabelecimento Penal Masculino.