Camapuã Peão de rodeio morre em acidente com cavalo durante manejo do gado Gabriel Melhado morreu após cavalo tropeçar em uma novilha e cair sobre ele, em sua propriedade rural, em Camapuã

Morreu no início da tarde desta quarta-feira (15) o peão Gabriel Melhado de 34 anos, após sofrer um acidente com um cavalo na região de Camapuã, a 144 km de Campo Grande. Gabriel já ganhou provas de rodeio na cidade e chegou a montar no maior evento de rodeio do Brasil, em Barretos.

De acordo com o contador da família do jovem, João Francischini, o cavalo de Gabriel teria caído sobre ele, após um movimento brusco ao rodear uma novilha, durante o manejo do gado.

Segundo Francischini, no momento do acidente, o cavalo que o peão montava tropeçou em uma novilha:

"A informação é que o cavalo tropeçou na novilha e rodou no ar, caindo em cima do Gabriel. No local do acidente tinha bastante pedras, o que pode ter agravado o estado de saúde dele", explica ao G1.

De acordo com João, o jovem chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Camapuã. Por conta da gravidade, o peão precisou ser tranferido para capital, mas não resistiu e morreu antes de chegar a Campo Grande.

Segundo o contador, Gabriel é bastante querido na cidade. Ele era casado e deixa um filho de 3 meses. O Velório será na Câmara Municipal de Camapuã.