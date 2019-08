JARDIM NOROESTE Pedreiro é assassinado a facada no meio de rua em Campo Grande ''Chegou a sua hora'', disse o suspeito antes de esfaquear a vítima nessa manhã

Bicicleta usada pela vítima para ir para o trabalho Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Campo Grande News

O pedreiro Arlindo Nogueira Fernandes, de 47 anos, foi morto a golpe de faca nesta manhã de sexta-feira (16), na Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros, nesta manhã a equipe foi acionada à uma ocorrência de achado de corpo na rua Vaz de Caminha. Já no local, a equipe de socorristas encontrou a vítima já sem vida, assassinada com uma facada na altura do coração, o corpo estava próximo a uma bicicleta.

A Polícia Militar foi ao local, a área foi isolada. Informações adicionais reportadas pelo Campo Grande News, revelaram que a vítima pode ter sido assassinada enquanto seguia para o trabalho no residencial Damha, conforme testemunha que pediu sigilo de identidade.

Ainda segundo foi apurado pelo site, um longo rastro de sangue por uma rua próxima, Rua Evaristo da Veiga, indica que a vítima foi esfaqueada em outro local e seguiu cambaleante até o momento em que perdeu as forças e caiu, morrendo na Vaz de Caminha. Ele foi abordado pelo suspeito de assassinato por volta das 6h15, ainda segundo depoimentos de testemunhas, o suspeito disse a vítima: ''Chegou a sua hora. Você vai morrer'', deu a facada e fugiu a pé.

A polícia investiga o caso, ainda não foram apontadas linhas de investigação.