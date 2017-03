Pela sexta vez assaltada comerciante se vÃª nas 'mÃ£os do crime'

Capital Pela sexta vez assaltada comerciante se vê nas 'mãos do crime'

Na Rua Pedro Celestino, próximo a Praça do Radio Clube Campo, bandidos arrombaram grade e invadiram salão de cabeleireiro no fim de semana e fugiram levando televisão e toalhas, em Campo Grande.

A proprietária de 49 anos, acredita que o salão foi invadido por usuários de drogas ou moradores de rua que vivem na redondeza e de acordo com a vítima é sexto roubo contra seu estabelecimento.

De acordo com a comerciante que trabalha no ramo de cabeleira há 22 anos, em um dos crimes anteriores ela teria sido agredida com uma coronhada na cabeça e até os clientes foram roubados.

Dessa vez, os criminosos usaram barra de ferro e martelo para arrancar a grade de ferro e entrar no salão. A comerciante acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.