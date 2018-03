Coxim Perícia constata que homem encontrado morto no Piracema foi assassinado

Foto: PC de Souza

A necropsia feita por peritos do Núcleo Regional de Coxim constatou que Manoel Alves da Silva Filho, de 55 anos, foi assassinado. Ele foi encontrado no quintal de uma residência do bairro Piracema, em Coxim.

O corpo já estava em estado de putrefação, caído próximo ao muro da casa. Segundo a perícia, a vítima morreu em decorrência de traumatismo craniano e também estava com costela fraturada.

A suspeita é que ele tenha sido espancado com algum objeto pesado, pedaço de madeira ou pedra. Filho também pode ter sido chutado. Agora, cabe a Polícia Civil elucidar o crime para que o autor seja preso.

De acordo com moradores do bairro, ele tinha problemas mentais e era acompanhado pelo CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial). Ele teria sido visto pela última vez por uma moradora do Piracema na sexta-feira anterior, dia 2.