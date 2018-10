Avenida Marechal Deodoro Perseguição à picape carregada com droga termina após atropelamentos e tiros "Com mandado de prisão em aberto, Láercio Ramos Cordeiro, 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas"

Uma perseguição policial terminou com acidente, tiro e prisão de traficante com picape cheia de maconha, na manhã de ontem, quarta-feira (9), na Avenida Marechal Deodoro, na região do Bairro Aero Rancho, sul de Campo Grande. Laércio Ramos Cordeiro, 18 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que dois carros, sendo um Fiat Toro e uma caminhonete S-10, sairiam de Sidrolândia rumo a Campo Grande carregadas de maconha. A equipe, então, foi para o local informado, em frente ao Hospital Adventista do Pênfigo. Depois de um tempo, o Fiat Toro foi flagrado entrando na cidade.

O condutor percebeu a movimentação da polícia e fugiu em alta velocidade pela Marechal Deodoro sentido bairro/centro. Ao fazer o retorno, o suspeito atropelou três motociclistas e um deles em frente ao Terminal Aero Rancho. O condutor dirigiu na contramão por vários metros, segundo testemunhas. Arnaldo Velasques Arce, 44 anos, foi um dos feridos. Ele reclamava de dores nas costas. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista só parou depois que os policiais atiraram em um dos pneus traseiros da picape. Laércio foi detido na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Parque Ayrton Senna. No carroceria da picape, foram encontrados vários tabletes de maconha. Laércio já tinha mandado de prisão em aberto.

Questionado, ele contou que é de Maracaju, pegou a droga em Sidrolândia e iria deixar a encomenda na Capital. A droga ainda não foi pesada, mas polícia estima que possa chegar a 300 quilos. Equipes fazem buscas para encontrar a caminhonete S-10. A droga e o carro foram apreendidos e serão levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

