Tráfico de drogas Perseguição a traficante começa em Laguna e só termina em Dourados

Na madrugada deste sábado (1) uma perseguição a traficante movimentou as ruas de Dourados. Segundo a polícia, o acompanhamento tático teve início no quilômetro 047 da MS-379 em Laguna Carapã e só terminou na Avenida Weimar Torres, próximo ao cruzamento com a Rua General Osório.

O criminoso estava a bordo de uma caminhonete Toyota Hilux recheada de droga.

De acordo com as informações da guarnição da Polícia Militar Rodoviária, durante fiscalização na rodovia o condutor recebeu ordem de parada, mas não obedeceu empreendendo fuga.

Ele seguiu da MS-379 para a MS-162 ultrapassando bloqueio policial. Numa tentativa de dispersar a equipe, o motorista entrou na área urbana de Dourados e trafegou em alta velocidade por várias ruas.

Próximo ao cruzamento das ruas General Osório e Weimar Torres o motorista decidiu abandonar o veículo e fugiu pulando muros de residências.

Ao verificar o veículo os policiais encontraram 1.824 tabletes de maconha que totalizou em 1.335 quilos. Além disso havia também três pacotes da droga Skank que totalizou em 600 gramas e também um pacote com 25 quilos de uma substância em pó da cor branca, possivelmente utilizada na mistura para refino de cocaína.

A caminhonete estava com placas falsas FHN-1020 de Campo Grande-MS, tendo registro de roubo em junho deste ano na cidade de Louveira (SP). A identificação original do veículo foi constatada como ODO-0743 da cidade onde foi roubado.

Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.