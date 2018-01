Bárbaro - MT Pescador encontra corpo de mulher dentro de saco de estopa no Rio Vermelho "A vítima ainda não foi identificada"

Encontrado um corpo de mulher em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) às margens do Rio Vermelho nas proximidades da Gleba Dom Bosco, o corpo estava envolvido em uma 'bolsa plástica de estopa'.

Após encontrar o corpo, um pescador colocou a mulher nas margens do Rio e acionou a Polícia. A equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Técnica compareceram no local.

Análises preliminares indicam que o corpo não aparenta lesões e existem indícios de que ela tenha sido assassinada por estrangulamento com um saco plástico encontrado na cabeça.

Existe a possibilidade do corpo ser de Rosineide Maria de Sousa, 45 anos, que está sendo procurada pela família após seu desaparecimento no domingo (07), do Loteamento Carlos Bezerra II, em Rondonópolis. Segundo familiares, a mulher saiu para ir até a igreja em uma motocicleta Honda CG Titan 150, de cor vermelha, de placa NPF-3703 e ainda não retornou.