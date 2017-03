Pescador paga R$ 1,8 mil de multa, perde barco e petrechos por nÃ£o respeitar cota

PMA Pescador paga R$ 1,8 mil de multa, perde barco e petrechos por não respeitar cota

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizavam fiscalização ambiental neste domingo (5) à tarde, em estrada vicinal de acesso ao rio Paraná, quando abordaram um homem voltando da pescaria. Com ele foram encontrados 15 kg de pescado das espécies Corvina e Curimbatá.

A cota de captura para cada pescador amador é de 10 kg mais um exemplar. O pescado, os petrechos de pesca, barco e motor foram apreendidos. O infrator, de 66 anos, residente em Aparecida do Taboado foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.800,00. O pescado, os materiais e o autor foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. (Com assessoria).