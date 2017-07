Meio Ambiente Pescadores são presos e multados em R$ 4,5 mil por crime ambiental no Rio Ivinhema

Os materiais apreendidos pela polícia. Foto: Assessoria/PMA

Três pescadores que estavam praticando pesca predatória em Naviraí foram presos na tarde de ontem (30) por policiais militares ambientais do grupamento do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI), ao serem flagrados praticando pesca predatória no local.

De acordo com informações da PMA, os infratores, residentes em Naviraí, estavam pescando no rio dentro da área do parque, que é local proibido para a pesca. Com os pescadores, foram apreendidos dois molinetes, duas carretilhas com varas e uma caixa com material de pesca.

Os invasores de 19, 23 e 50 anos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.500,00 cada um.