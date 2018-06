Cigarros contrabandeados PF apreende 11 carretas com R$ 33 milhões em cigarros do Paraguai

Foto: (Umberto Zum/Ta Na Mídia Navirai)

A Polícia Federal de Naviraí apreendeu comboio de 11 carretas carregadas com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O carregamento foi apreendido no município de Ivinhema, e está estimado em R$ 33 milhões, segundo a PF.

As carretas estavam na área urbana da cidade e nove pessoas, sendo todos motoristas, foram presas, mas não tiveram os nomes divulgados. Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, o comboio com as carretas escoltadas por viaturas da PF, chegou em Naviraí por volta das 18h15 desta sexta-feira, dia 15 de junho, e seguiu direto para a Delegacia da Polícia Federal.

Esta é a segunda maior apreensão de cigarros feita pela Policia Federal de Naviraí. A primeira foi em agosto de 2009, onde a PF local apreendeu 15 carretas que transportavam caixas de cigarros, em uma rodovia do município de Bataguassu, sendo que essa também foi a maior apreensão do produto feita pela corporação no país.

Nesta sábado (16), a Polícia Federal de Naviraí, deve emitir uma nota a imprensa, dando mais detalhes da apreensão.