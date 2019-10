TRÁFICO PF apreende 1,9 tonelada de maconha no mesmo assentamento em que encontrou cigarro contrabandeado Tabletes da droga estavam envoltos a fitas adesivas. Ninguém foi preso

Tabletes apreendidos lotaram três veículos Foto: Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) apreendeu quarta-feira (2), 1,9 tonelada de maconha em um assentamento que fica no município de Itaquiraí, a 396 quilômetros de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, os tabletes da droga estavam em um local que servia de depósito para o entorpecente. Parte estava envolto a fitas adesivas coloridas. Ninguém foi encontrado no local.

O assentamento onde ficava o depósito é o mesmo onde a PF apreendeu 1,8 mil caixas de cigarros contrabandeados na terça-feira (1º) e prendeu uma pessoa.

As ações foram feitas em parceria entre policiais de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Toda a droga foi colocada em veículos e levada para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.