PF apreende carreta com R$ 1,5 milhão em cigarros contrabandeados

Um caminhão baú com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em R$1.5 milhão, foi apreendido pela Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira dia 16 de maio, próximo à cidade de Iguatemi, município localizado na região Sul do Estado.

A abordagem ocorreu durante operação de rotina dos agentes federais na rodovia MS-295. Questionado pelos policiais, o motorista do caminhão, de 33 anos, admitiu ter sido contratado para levar os 500 mil maços de cigarros da fronteira do Paraguai até a capital de São Paulo.

O motorista foi preso e autuado em flagrante por contrabando e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.