Fronteira PF apreende R$ 300 mil em espécie escondidos dentro de pneu na fronteira Valores eram transportados em carro com três adultos e uma criança

A Polícia Federal apreendeu por volta das 21h30 de ontem, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, R$ 300 mil em espécie. O dinheiro estava escondido no pneu de um veículo que trafegava pela linha internacional. Não é descartado que o montante esteja relacionado com o crime organizado, como já aconteceu em outros flagrantes da polícia no Estado.

O veículo era ocupado por três adultos e uma criança. O grupo foi encaminhado para a sede da PF no município para esclarecimentos. Em outubro do ano passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas irmãs e um homem que levavam R$ 295 mil em um veículo na região de Eldorado. O grupo afirmou que seguia para Ponta Porã.

Conforme apurado na ocasião, os autores confessaram que o montante seria entregue a um paraguaio para bancar despesas de contrabando. Em 2016, na BR-262, em Corumbá, a PRF flagrou casal que leva 2,4 milhões de dólares. Os autores saíram do interior de São Paulo para entregar na fronteira com a Bolívia. O valor estava ligado a crimes financeiros.