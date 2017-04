"robo millonario" PF brasileira troca tiro no interior do Paraná com acusados do roubo milionário no Paraguai

No início da tarde da segunda-feira (24), Polícias Federais trocaram tiros com pelo menos 12 suspeitos de participaram do assalto milionário realizado na cidade paraguaia de Ciudad del Este, na madrugada do mesmo dia, segunda-feira (24). Segundo informações preliminares, a ação aconteceu na área rural de Itaipulândia, no oeste do Paraná e três bandidos teriam morrido no confronto e outros três baleados.

Informações divulgadas por sites locais, dão conta de que equipes da Polícia Federal realizavam patrulha na região quando se depararam com o grupo de aproximadamente 12 pessoas. Os suspeitos atiraram nos policiais em uma tentativa de fuga, dando início ao tiroteio.

A troca de tiros teria acontecido em dois momentos e conforme o titular da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, as primeiras informações indicam que ao menos três suspeitos teriam morrido no confronto. Outros três ficaram feridos e foram presos. O número de mortes ainda não foi confirmado pela Polícia Federal do Paraná.

Policiais militares e civis e também agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) da região também foram acionados para reforçar a segurança no local. Helicópteros das forças de segurança também foram usados na ação.

Na tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram um fuzil, munições, um colete a prova de balas e explosivos em um veículo roubado na região. Uma mochila com mais explosivos também foi abandonada na margem de uma estrada próxima ao local da troca de tiros.