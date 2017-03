Operação Greenfield PF cumpre buscas em MS para deter suspeitos de estarem ocultando provas "Segunda fase da Operação, não foram reveladas as cidades das buscas"

Na manhã desta quarta-feira (08), a Polícia Federal realiza buscas a suspeitos, desencadeado pela 2ª fase da Operação Greenfield, cumprindo medidas judicias em São Paulo e Mato Grosso do Sul, sem especificar as cidades. As ações acontecem por determinação do juiz Vallisney de Souza, titular da 10ª Vara da Justiça Federal, no Distrito Federal.

De acordo com a assessoria da PF, ao todo 30 policiais cumprem duas medidas judiciais em Mato Grosso do Sul, além de cinco medidas cumpridas no Estado de São Paulo. Os alvos das ações são investigados por fazerem parte de um esquema de cooptação de testemunhas que poderiam auxiliar nas investigações.

A PF informou que os investigados estariam ocultando provas úteis para o esclarecimento dos crimes apurados na primeira fase da operação. A suspeita é que um contrato de R$ 190 milhões entre os dois principais sócios de um dos maiores grupos empresariais investigados pela Greenfield tenha sido empregado para mascarar o suborno a um empresário concorrente para que não revelasse informações de interesse da investigação.

A suspeita, levantada por uma testemunha da investigação, é que o contrato de fornecimento de massa florestal de eucalipto para produção de celulose seja apenas uma forma de recompensar o silêncio de um ex-sócio que poderia auxiliar a investigação.

A Polícia Federal não pode revelar detalhes sobre a operação e não deve haver coletiva à imprensa por as investigações estarem sobre sigilo policial.

Primeira fase

A primeira fase da operação foi realizada no dia 5 de setembro de 2016 e cumpriu 127 mandados de busca e apreensão em oito estados, além de Distrito Federal. A ação investiga fraudes nos principais fundos de pensão do Brasil, em um esquema que teria movimentado até R$ 50 milhões.

Entre os investigados estão inclusos executivos e diretores de fundações, como os irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JBS-Friboi. O empresário e ex-presidente da empreiteira OAS, José Adelmário Prinheiro, o Léo Pinheiro, foi levado por condução coercitiva. Ele cumpria prisão domiciliar no âmbito da Lava Jato e é investigado pela Greenfield. (Com assessoria).