Por: Por Camila Bomfim e Ana Paula Andreolla, TV Globo, Brasília 24/04/2018 às 06:40

Polícia Federal (PF) está cumprindo mandado nesta terça-feira (24) no gabinete e também na casa do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). O mandado foi autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). A operação foi deflagrada em conjunto com a Procuradoria Geral da República. O caso corre em sigilo, mas a TV Globo apurou que há um mandado de prisão e buscas. Um senador também é alvo de buscas.