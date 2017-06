Operação Subzero PF cumpre mandados contra empresários acusados de tráfico internacional "A ação acontece em Ponta Porã, Dourados e Jacareí, São Paulo com 14 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Federal deflagrou a Operação Subzero nesta quinta-feira (29) para desarticular organização criminosa formada por empresários que atuam no tráfico internacional de drogas. A ação acontece em Ponta Porã, Dourados e Jacareí, São Paulo com 14 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão.

Os acusados são empresários que atuam em fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria. Uma viatura foi vista na rua Rio Brilhante, no Jardim Água Boa, em Dourados, por volta de 6h30 desta manhã (29).

De acordo com a polícia desde abril de 2015, os empresários que moram em Ponta Porã, Dourados e Jacareí, estão sendo investigados. Eles mantém estrutura muito bem organizada com divisão de tarefas para compra da droga no Paraguai e depois fazer o transporte e venda do entorpecente na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. A PF também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

No decorrer desses dois anos de investigação, sete pessoas foram presas em flagrante e uma tonelada de maconha, 686 kg de cocaína além de vários veículos, foram apreendidos.

Nesta quinta-feira, 100 policiais federais trabalham para o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, Dourados e Jacareí.

Ainda segundo a PF, os presos serão transferidos para o presídio de Dourados e ficarão à disposição da Justiça Federal.

Subzero

O nome da Operação é uma alusão à forma a qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.

Uma coletiva de imprensa está marcada para as 10h no auditório da Polícia Federal em Dourados.