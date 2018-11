“central de fake news” PF cumpre mandados de busca na Capital apreende HDs e celulares e vão a casa de Júlio Cabral Operação combate organizações de criação de fake news durante a campanha eleitoral passada

Policiais federais saindo da casa onde cumpriram mandado de busca e apreensão nesta manhã Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Policiais federais cumpriram nesta manhã mandados de busca e apreensão numa casa da Rua Ciríaco Maymone, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. A ação é para apurar perfis falsos nas redes sociais e vinculação de notícias falsas durante as eleição. No local, foram apreendidos HDs externos e celulares. O nome do dono do imóvel não foi revelado pelos policiais.

A ordem foi expedida pela 48º Zona Eleitoral de Chapadão do Sul. Detalhes sobre a investigação não foi foram informados. Funcionário de 52 anos de uma oficina da região disse que o proprietário alvo da ação trabalha com reportagem. Ele não estava na residência. A polícia foi recebida pela mulher dele. O Campo Grande News tentou falar com os proprietários, mas não conseguiu.

No mês passado houve vários cumprimentos de mandados de busca e apreensão de computadores para investigar a instalação de uma “central de fake news” durante a campanha. Um dos cumprimentos de mandado de busca e apreensão foi na casa e escritório do publicitário Júlio Cabral, autorizado pela Justiça Eleitoral a pedido da coligação do candidato Reinaldo Azambuja (PSDB), que denunciou a existência de locais especializados na produção de notícias falsas para atingir o governador.

Fonte: Campo Grande News.