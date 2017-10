PF EM AÇÃO PF cumpre mandados de nova investigação contra corrupção e lavagem de dinheiro em contratos com a Pe Mandados judiciais estão sendo cumpridos em Recife e no Rio de Janeiro.

Foto: Carlos Ivan/ Agência O Globo

A Polícia Federal cumpre mandados judiciais de uma nova operação que investiga o pagamento de vantagens indevidas a executivos da Petrobras através do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, que é o departamento criado pela empresa para o pagamento de propina. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Rio de Janeiro e Recife.

Foram expedidos um mandado de prisão temporária, que já foi cumprido, segundo a PF, além de quatro mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Três intimações também estão sendo cumpridas na operação, segundo a PF.

Há indícios concretos de que um grupo de gerentes da Petrobras se uniu para beneficiar o Grupo Odebrecht em contratações com a petroleira, mediante o pagamento de valores de forma dissimulada em contas de empresas off-shores estabelecidas no exterior, segundo as investigações.

Os crimes investigados na operação são associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Nesta mesma manhã, a PF também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Luis Carlos Moreira da Silva, que é investigado por suposto recebimento de vantagem indevida na aquisição pela Petrobras da Refinaria de Pasadena. Ele foi preso por volta das 6h.