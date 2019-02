ORAÇÃO FANTOCHE PF cumpre mandados de prisão contra família esta manhã em MS Suspeitos de fraudes em contratos com Ministério do Turismo

Movimentação na sede da PF (Polícia Federal) em Campo Grande durante operação no dia 6 de fevereiro, a primeira deflagrada pela corporação neste ano em Mato Grosso do Sul Foto: Henrique Kawaminami/CG News

A Polícia Federal (PF) está nas ruas, em Mato Grosso do Sul, para cumprir 10 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão contra envolvidos em esquema de corrupção. Outros 6 estados também são alvos da mesma operação.

Intitulada, Operação Fantoche, investiga esquema de corrupção envolvendo grupo de empresas de uma mesma família que vinha executando contratos por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S.

Segundo o G1, os outros estados são: Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Minas Gerais e Alagoas.

Os suspeitos são investigados pela prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

De acordo com a apuração, que contou com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), o grupo utiliza entidades privadas e sem fins lucrativos para fechar contratos e convênios com o ministério e unidades do Sistema S.

A maior parte das contratações é de eventos culturais e de publicidade, mas ainda segundo a PF, os serviços prestados eram superfaturados.

Recursos eram desviados para núcleo empresarial por meio de empresa de fachada.

Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar o conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição - Sesi, Senai, Sebrae, Senar, Sest, Senat, Sesc e Sescoop.