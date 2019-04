NAS RUAS PF cumpre mandados em Campo Grande contra traficantes internacionais Grupo movimentava cerca de R$ 30 milhões gerados pelo tráfico

Um dos alvos da operação foi condomínio no Jardim TV Morena Foto: Bruno Henrique/Correio do Estado

Cerca de 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira (23), em Campo Grande e São Paulo. A operação visa desarticular esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa suspeita de comandar o tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo.

Segundo o jornal da Globo, pessoas físicas e jurídicas eram laranjas para lavagem de dinheiro. A quantia movimentada pelos suspeitos chega a casa dos R$ 30 milhões, provenientes da venda de droga. Em Campo Grande a PF cumpriu mandado em um condomínio no bairro Jardim TV Morena.

Conforme o jornal da Globo, as investigações começaram em 2017, após a apreensão de uma aeronave cheia de dinheiro em São Paulo. Logo no dia seguinte à prisão de um homem com cerca de 40 quilos de cocaína, conforme a polícia, criou uma linha para investigação.

Outras apreensões aconteceram em outubro de 2018. A PF através do sistema de inteligência, observou que o grupo usava estabelecimentos como salões de beleza em São Paulo, isso para tentar disfarçar a origem real do dinheiro. Ainda segundo a PF, a organização criminosa tem articulação e age dentro e foram dos presídios por todo o país.