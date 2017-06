Dourados PF de Dourados desarticula quadrilha de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal de Dourados deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 29 de junho, a Operação Subzero para desarticular organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, prender seus integrantes e apreender bens adquiridos de forma ilícita.

As investigações, iniciadas em abril de 2015, provaram que o grupo é formado principalmente por empresários do ramo de fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria residentes em Ponta Porã, Dourados e Jacareí, no interior de São Paulo e que mantém estrutura muito bem organizada com divisão de tarefas para aquisição da droga no Paraguai e posterior transporte e venda do entorpecente na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil.

A Polícia Federal também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

Durante as investigações foram presas sete pessoas em flagrante e apreendidas 1 tonelada de maconha, 686 quilos de cocaína além de vários veículos.

Hoje aproximadamente 100 policiais federais estão mobilizados para o cumprimento de 14 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã/MS, Dourados/MS e Jacareí/SP.

Os presos serão transferidos para o presídio de Dourados e ficarão à disposição da Justiça Federal.

O nome da Operação é uma alusão à forma a qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.

A coletiva de imprensa está marcada para as 10 horas no auditório da Polícia Federal em Dourados.