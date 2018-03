Buona Fortuna PF deflagra 49ª fase da Lava Jato

Foto: Jose Lucena/Futura Press

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a 49ª fase da Lava-Jato. Batizada de Buona Fortuna, a operação investiga o pagamento de propina para políticos na construção da Hidrelétrica de Belo Monte.

Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná. Segundo a PF, as investigações identificaram “modus operandi semelhante ao já investigado nas demais fases da Lava Jato”, que consiste no pagamento de “vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos” de Belo Monte.

Os mandados judiciais foram expedidos pelo juiz Sergio Moro. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Curitiba, três em São Paulo, um em Jundiaí, no interior paulista e outro no Guarujá, no litoral.