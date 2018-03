Operação Carne Fraca PF deflagra terceira fase da operação Carne Fraca Operação Trapaça acontece em cinco Estados brasileiros e investiga esquema de fraudes em laboratórios

Foto: Ueslei Marcelino/21.03.2017/Reuters

A PF (Polícia Federal) deflagrou a operação Trapaça na manhã desta segunda-feira (5). A operação é a terceira fase da Operação Carne Fraca e investiga um esquema de fraudes em laboratórios perante o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a BRF, empresa do setor de carnes e processados, é investigada pela operação.

Estão sendo cumpridos 91 mandados judiciais em cinco Estados brasileiros — Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Segundo a PF, são 11 mandados de prisão temporária, 27 mandados de condução coercitiva e 53 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR.

As fraudes tinham como finalidade burlar o Sif/Mapa (Serviço de Inspeção Federal) e, com isso, não permitir que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da empresa investigada. Segundo a PF, cinco laboratórios fraudavam os resultados de exames em amostras de seu processo industrial, "informando ao Serviço de Inspeção Federal dados fictícios em laudos e planilhas técnicos".

Além das fraudes nos resultados, as investigações também descobriram "manobras extrajudiciais" realizadas por executivos do grupo, para acobertar os atos ilícitos.

Os investigados com prisão cautelar decretada serão levados para a sede da PF em Curitiba.

Operação Carne Fraca

A operação Carne Fraca foi deflagrada pela PF em março de 2017 para investigar empresas do setor frigorífico. Segundo as investigações, companhias alteravam a carne que vendiam tanto no mercado nacional como internacional. O escandâlo envolveu 21 frigoríficos.