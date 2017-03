Operação PF desencadeia terceira fase da Research e cumpre 19 mandados em MS

A Polícia Federal desencadeou na manhã desta sexta-feira (31) a 3º fase da Operação Research, que apura em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União desta vezo desvio de R$ 7,3 milhões da UFPR (Universidade Federal do Paraná).



Campo Grande e Corumbá são as cidades do Estado onde 48 agentes e auditores dos dois órgãos públicos cumprem 19 mandados e condução coercitiva e um mandado de busca e apreensão.



De acordo com a PF estão sendo feitas buscas nas cidades paranaenses de Curitiba e São José dos Pinhais (PR), além de Natal (RN).

Em sua terceira fase a operação tem como objetivo o rastreamento do destino dos recursos públicos creditados nas contas dos falsos bolsistas, identificando outros possíveis beneficiários. Também visa apurar o envolvimento de empresa fornecedora de produtos para a UFPR.

Resumo

Ao todo 36 pessoas, incluindo civis do Mato Grosso do Sul, já foram denunciadas na Justiça Federal pela Procuradoria-Geral da República na Operação Research. Esta que foi deflagrada em fevereirodeste ano.

Os acusados estão envolvidos, segundo ivestigações da PF, a um esquema de desvio de verbas destinadas a bolsas de pesquisas da UFPR (Universidade Federal do Paraná). Estima-se que R$ 7,3 milhões foram desviados por três grupos familiares que compõem a fraude.

Em Mato Grosso do Sul, é investigado Adhemar Abreu Mendonça, irmão da funcionária da UFPR suspeita de liderar um desses núcleos, Conceição Abadia de Abreu Mendonça, que foi afastada do cargo de chefe da Seção de Controle e Execução Orçamentária e teve prisão preventiva decretada.

A Research logo em sua primeira fase em 15 de fevereiro, arrancou informações do advogado Arthur Constantino da Silva Filho, suspeito de ser falso bolsista, Arthur disse que foi contratado por Adhemar, que é seu vizinho, para regularizar um imóvel da família, levantando suspeitas sobre um possível esquema de 'laranja'.

Ainda segundo investigação, a assessoria jurídica foi paga com dinheiro que deveria ser utilizado para pagamento de bolsa de pesquisa da UFPR. O valor foi de R$ 17.400, sendo R$ 2 mil de honorários somados a custos de impostos e demais taxas.

Imóvel e pedágio

Arthur faz parte do grupo de cinco pessoas que foram presas na primeira etapa da operação. Todos já foram soltos. De acordo com o relatório do TCU (Tribunal de Contas da União), dois moradores de Campo Grande, mãe e filho, receberam os maiores valores individuais de pagamentos de bolsa.

A PF revela que Maria Alba de Amorim Suarez foi beneficiada com pagamento de R$ 739.489 entre 2013 e 2016. O segundo maior pagamento individual foi para seu filho Pedro Amorim Suarez Campos: R$ 638.376,10. Na lista ainda consta Maria Eduarda Amorim Suarez Campos, que recebeu R$ 283.850 e é filha de Maria Alba.

Os três relataram à Justiça que cederam as contas bancárias a pedido de Conceição e mediante recebimento de contraprestação pecuniária mensal que variava de R$ 500 a R$ 1 mil. A família ainda afirma que não sabia que as conta era para receber depósitos de valores desviados da universidade.

A mesma versão foi apresentada por Patrícia Vargas da Silva do Nascimento, ela aparece como beneficiária de R$ 158.850 e também foi alvo da PF na primeira fase da Research. Nesses quatro casos, o total desviado foi de R$ 1,8 milhão.

2º Research

Em sua segunda fasea Operação também cumpriu mandado de condução coercitiva contra um sobrinho de Conceição. Ele figurou como beneficiário de pagamento por parte de UFPR (R$ 800) em 17 de junho de 2013. O pagamento foi cancelado.

A investigação aponta que o desvio de R$ 7,3 milhões seguia um esquema em que o valor era depositado para os falsos bolsistas, que repassavam a maior parcela do montante para os destinatários finais, ligados a duas funcionárias presas no dia 15 de fevereiro e uma terceira, servidora aposentada da UFPR.

No último dia 17 de fevereiro, a defesa do advogado Arthur Constantino da Silva Filho informou que, na verdade, ele foi contratado por uma das "cabeças" do esquema para atuar em nome dela na compra de uma casa em Campo Grande.

Danilo Cristofaro, advogado de Arthur, afirmou ainda que o cliente nunca constou na lista de bolsistas da universidade e que tem como provar a inocência. No dia 15 de fevereiro, a defesa de Maria Alba, Pedro Amorim e Maria Eduarda informou que clientes disseram em depoimento à PF que não ficavam com o dinheiro.