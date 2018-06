Tráfico de drogas PF e polícia do Paraguai descobrem depósito de maconha na fronteira Autoridades apreenderam 800 quilos da droga no local

Foto: Porã News

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai apreenderam ontem, durante operação conjunta na fronteira, depósito de drogas que funcionava no Bairro São Vicente, em Ponta Porã. No local foram apreendidos 800 quilos de maconha preparada para o despacho. Um brasileiro que fazia a escolta do material acabou preso.

Segundo o site Porã News, o depósito estava localizado estrategicamente nas proximidades da rodovia MS-164, umas das principais rotas do crime organizado. O preso foi encaminhado à sede da Delegacia da Polícia Federal na fronteira. A polícia investiga a origem e o destino da droga, bem como a participação de outras pessoas.