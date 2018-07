Mundo Novo PF e Receita prendem grupo que usava hotel para esconder contrabando Quadrilha usava estabelecimento como entreposto de mercadorias

A Polícia Federal de Naviraí e a Receita Federal prenderam ontem, durante a Operação Hóspede Oculto, quadrilha de contrabandistas que usavam um hotel em Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai, para esconder produtos contrabandeados do país vizinho. Foram apreendidos R$ 150 mil em produtos e três pessoas acabaram presas em flagrante.

A investigac?a?o, que durou meses, apontou que a organizac?a?o transportava as mercadorias em vei?culos pequenos do Paraguai ate? o, que servia de depo?sito e entreposto para posterior distribuic?a?o da carga. Ao longo dos levantamentos, foram apreendidos produtos cujo montante ultrapassa meio milha?o de reais.

Na manha? de ontem, em ac?a?o de vigila?ncia para cumprimento de mandado de busca e apreensa?o no estabelecimento, foi localizado no pátio dois carros carregados de eletro?nicos trazidos do pai?s vizinho. Apreendeu-se, tambe?m, em um si?tio abandonado a?s margens da BR-163, outro vei?culo que transportava material fruto de descaminho. O valor das cargas encontradas e? de aproximadamente R$150 mil.

Tre?s pessoas foram presas em flagrante pela pra?tica dos crimes de descaminho e associac?a?o criminosa e conduzidas a? Delegacia de Poli?cia Federal de Navirai?. As mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal do Brasil. O nome da operac?a?o faz alusa?o aos supostos ho?spedes do hotel, adquirentes dos produtos irregularmente importados, que utilizavam o estabelecimento somente para a retirada das mercadorias.