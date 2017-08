Operação Hammer-on PF faz ação contra esquema de crimes financeiros em 5 estados Organização criminosa investigada movimentou mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira, a Operação Hammer-on, contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a PF, as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016. Ao todo, 153 mandados estão sendo cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo.

Desses mandados, 2 são de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de condução coercitiva e 82 de busca e apreensão. As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.