'Operação ‘Fura 556’' PF 'pega' grupo de traficantes internacionais, apreende espingarda, pistola e R$ 70 mil em espécie "Foram cumpridos mandados de prisão preventiva em Fátima do Sul e Dourados. Já em Espírito Santo, os policiais estiveram no município de Guarapari"

A Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul apreendeu espingarda calibre 22, munições e mais R$ 70 mil em espécie em Fátima do Sul, no sul do estado, durante Operação ‘Fura 556’, deflagrada ontem, terça-feira (5). Durante a ação, policiais desarticularam grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Fátima do Sul, Dourados. Já no Espírito Santo, os policiais estiveram no município de Guarapari. Na primeira cidade, além das munições, dinheiro e arma, policiais também apreenderam pistola de 9 mm e prensa utilizada para fazer tabletes de maconha.

O grupo pegava entorpecentes e armamentos do Paraguai e reunia ‘mulas’ para comercializar os produtos ilícitos para o Espírito Santo e região Nordeste do país. Durante as investigações, a polícia apreendeu entorpecentes em Recife (PE).

De acordo com a polícia, os crimes investigados são de tráfico internacional de armas e entorpecentes, falsificação de documentos e formação de organização criminosa.

Sobre a operação

A PF explica que o nome da operação é devido ao modo como os integrantes faziam referência aos fuzis 5.56, portanto o nome ‘Fura 556’.