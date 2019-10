GRAND BAZAAR PF vasculha gabinete de deputado em operação fraudes a fundos de pensão Investigação baseada em delação de operador do MDB, Lúcio Bolonha Funaro

Equipe da Polícia Federal faz batida em casa de câmbio que funciona em posto de gasolina (Posto da Torre), no Distrito Federal. Mandado cumprido no local deu origem à Operação Lava Jato, em 17 de março de 2014 Foto: Beto Barata - 17.mar.2014/Folhapress

A Polícia Federal deflagrou hoje (21) uma operação para tentar desarticular esquema fraudes a fundos de pensão.

A informação é da TV Globo, reproduzida pelo portal G1. Batizada de Grand Bazaar, a Operação ocorre em quatro Estados e foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Entre os alvos está o deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) e o lobista Milton Lyra, ligado ao MDB. A operação envolve 18 mandados de busca e apreensão em Curitiba, São Paulo, Rio e Brasília.

A investigação foi instaurada em 2018, com base nas delação premiada do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de esquemas de corrupção do MDB.

Segundo a PF, o grupo desviava recursos de fundos de pensão e os remetia para empresas de fachada nos Estados Unidos.

“Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília como em hotéis em São Paulo”, informou a PF.

*Com informações da Folha de S. Paulo.