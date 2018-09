Corumbá Pintor é atacado e morto dentro de estacionamento A vítima estava em horário de almoço quando teria sido surpreendido por autor ainda não identificado

Foto: Ricardo Albertoni/Diário Corumbaense

Sandro Divino Pires de Almeida, 39 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira (20) no interior de um estacionamento localizado na rua Ricardo Franco, área central de Corumbá. A vítima realizava serviço de pintura no local.

Ele estava em horário de almoço no próprio trabalho quando teria sido surpreendido por um homem, ainda não identificado. Sandro levou golpes, provavelmente de faca, no rosto e corpo. De acordo com informações de pessoas que teriam visto a cena do crime, ele teria tentado fugir depois de um primeiro ataque, na boca, mas acabou levando outros golpes no corpo e caiu após alguns metros, ainda dentro do estacionamento.

Após avistarem o corpo, testemunhas acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que esteve no local e constatou o óbito. A PM foi acionada e isolou a área antes da chegada da Perícia da Polícia Civil. Depois, o corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). (matéria editada para atualização de informação)