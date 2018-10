Pintor Pintor é morto com facada no coração e esposa presencia crime Vítima teria iniciado a discussão com dois homens em uma conveniência

Por: Rodson Willyams 30/09/2018 às 11:00 Comentar Compartilhar

Adriano Antônio Ferreira, de 34 anos, pintor, foi morto por dois homens, por volta das 2h30 da madrugada deste domingo (30). A vítima teve um desentendimento em uma conveniência localizada da Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul, distante 331 km de Campo Grande. Segundo o site O Correio News, o proprietário do Bar contou que o homem estava campanhado de sua esposa juntamente com outro casal no local, quando dois homens, não identificados, entraram no estabelecimento, realizaram uma compra e na saída, a vítima teria falado algo para a dupla que retrucaram dizendo: “fica no seu buraco aí cara”. Após essas palavras, segundo o dono do estabelecimento, Adriano saiu atrás dos dois homens e acabaram entrando em vias de fatos na rua. Em determinado momento a vítima, conseguiu escapar das agressões e foi até o seu carro, quando os dois elementos deram uma paulada nele e desferiram apenas um golpe de faca na altura do coração. Os dois homens saíram correndo pela avenida em direção ao Bairro Flamboyant. A esposa da vítima e outras pessoas acionaram os Bombeiros, que chegaram no local, mas já estava sem vida. A Policia Civil esteve no local, ouviu testemunhas e não conseguiu encontrar a arma do crime e nem os autores. O caso vai ser investigado.