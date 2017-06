Jardim Tarumã Pintor é preso após mãe de amigo denunciar armas escondidas

Aos 24 anos, um pintor foi preso em flagrante por policiais militares do Batalhão de Choque na noite da quinta-feira (15), após a mãe de um amigo, entregar um revólver, uma espingarda e munição correspondente que ele mantinha escondidos dentro do imóvel, no Jardim Tarumã em Campo Grande.

Conforme a polícia, o pintor Diego Amorim de Oliveira chamou a atenção da equipe ao correr para se esconder no momento em que a viatura passava.



De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionado pela equipe policial, Diego se contradisse algumas vezes, e ao ser precisonado o pintor acabou confessando que atualmente cumpre pena em regime semi-aberto e informou os policiais que escondia na casa de um amigo, na mesma região, algumas armas.



A equipe foi então até o endereço indicado. O amigo não estava, mas a mulher permitiu a entrada dos policiais e apontou os locais onde o material estava escondido.



Diego é conhecido da polícia campo-grandense. Quando adolescente, foi apreendido duas vezes por roubo. Cumpria a pena após ser condenado por tráfico de drogas.



O pintor e as armas, que foram apreendidas, seguiram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, onde o caso foi registrado.