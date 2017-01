Interior Pistoleiro executa cuidador de cavalos com sete tiros em Ponta Porã

Foto: Reprodução

Foi morto no início da noite deste domingo (29) em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, Marcelo Martins, que trabalhava como treinador de cavalos no Jockey Club local.

Segundo o site Ponta Porã Informa, Martins foi morto com tiros de pistola 9 mm, armamento típico de execuções sumárias. Foram disparados sete tiros contra ele, que estava em uma roda com outras pessoas.

O pistoleiro responsável pela execução chegou ao local, puxou pelos braços umas das pessoas que estavam na roda e disparou contra a cabeça de Martins, que morreu na hora. O treinador de cavalos estava escorado em uma árvore.

Depois de cometer o crime, o atirador ainda saiu caminhando tranquilamente até abordar um carro que passava na rua e, ameaçando o motorista, o obrigou a levá-lo até a fronteira com o Paraguai, onde seguiu em frente entrando na cidade de Pedro Juan Caballero.

Equipes da PM (Polícia Militar) foram ao local, além da Polícia Civil, que já pediu auxílio da polícia paraguaia. O caso foi registrado na DP (Delegacia de Polícia Civil) de Ponta Porã e será investigado.