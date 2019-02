Fronteira Pistoleiros deixam um morto e dois feridos durante ataque

Foto: Porã News

Ataque de pistoleiros deixa um morto e dois feridos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

As vítimas foram identificadas como, Héctor Gustavo Fariña Argaña (25) que faleceu de forma instantânea durante o ataque na madrugada de sábado (02) por volta das 01:10hs quando os pistoleiros chegaram em frente a residência situada na rua Primeiro de Dezembro do bairro Santo Antônio na cidade de Pedro Juan Caballero, onde a vitima conversava com um amigo identificado como, Abel Ortega Roman (52) que foi ferido na altura do braço e na perna e socorrido ao Hospital Regional da cidade, onde se encontra internado em estado de observação assim como o guarda de segurança identificado como, Milciadez Gabriel Recalde (36) que, segundo informações, ao ver o ataque dos pistoleiros realizou disparos tentando intimidar os pistoleiros, mas acabou baleado na altura do peito e encaminhado em estado grave ao hospital pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários.

Investigadores da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica com apoio da promotora de justiça Sandra Diaz e do medico forense Dr. Gustavo Galeano realizaram os trabalhos de praxe e recolheram 18 capsulas de pistola 9mm no local do ataque e segundo testemunhas, os pistoleiros se encontravam transitando na área a bordo de duas motocicletas e atacaram quando Hector Gustavo se encontrava conversando com o amigo.

A execução poderia ter relação com um ajuste de contas do crime organizado, mas os investigadores não descartam nenhuma hipótese e realizarão buscas por evidencias que identifiquem os autores.