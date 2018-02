Pistoleiros executam dois homens na fronteira

Foto: Porã News

Pablo Ronaldo Ferreira Armoa, de 26 anos, e Angel Rodrigo Fleitas, 29, foram executados por pistoleiros na noite de ontem, na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. As vítimas são de origem paraguaia, mas Angel usava documento brasileiro em nome de Fernando Lencia Ramoa, e esteve envolvido no homicídio do policial Fabio Brizuela, 39.

Segundo o site Porã News, Pablo e Angel estavam na frente de uma casa no bairro Parque do Sul, onde pretendiam penhorar uma motocicleta, quando os pistoleiros chegaram ao local em uma moto e atiraram várias vezes. Eles tentaram correram, mas morreram no local. A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso. A suspeita é de acerto de contas.