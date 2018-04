Fronteira Pistoleiros executam fazendeiro e baleia funcionário com quatro tiros 'O homem baleado se arrastou até o posto da PRF para pedir ajuda'

Ricardo Dias foi encaminhado ao Hospital de Dourados em viatura do Corpo de Bombeiros. Foto: Reprodução/Adilson domingos

Ricardo Dias Campos, de 63 anos, foi socorrido na noite de ontem, quinta-feira (19), ao Hospital da Vida, depois ser baleado com 4 tiros em uma fazenda entre Ponta Porã e Dourados. O fazendeiro identificado como Luiz Brunetta, de 62 anos, patrão do Ricardo, foi assassinado na propriedade rural.

Segundo as primeiras informações que chegaram à Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Dias Campos, chegou no posto Capey, na BR-463, ferido com 4 tiros, e contou que pistoleiros invadiram a fazenda e atiraram nele e no patrão. A fazenda fica localizada nos fundos do Posto da PRF.

Os patrulheiros socorreram Ricardo e pediram apoio ao Corpo de Bombeiros de Dourados. Em seguida uma ambulância se deslocou para a BR 463 e encontrou a viatura da PRF nas proximidades da ponte do rio Dourado. Ricardo foi socorrido ao hospital em estado grave.

As policiais rodoviária federal e civil foram até a fazenda onde encontraram o corpo do fazendeiro próximo da cozinha da residência. Em cima de uma mesa, próximo ao corpo, foi encontrado um tablete de maconha. No quintal da casa tinha uma caminhonete com placas de Dourados.