Ponta Porã Pistoleiros executam fazendeiro e deixam homem ferido na fronteira

Funcionário ferido a tiros em fazenda alerta Policia Rodoviária Federal de ataque de pistoleiros na fazenda denominada “Canta Galo” na região do Capey em Ponta Porã.

Segundo informações o funcionário identificado como, Ricardo Dias Campos (63), na noite de quinta feira (19) apareceu ferido com quatro disparos de arma de fogo pedindo socorro no posto de fiscalização da PRF e imediatamente foi auxiliado ao hospital da cidade de Dourados, o mesmo informou aos PRFs que o fazendeiro Luis Brunetta (62) foi executado no local por homens que invadiram a fazenda situada próximo ao posto de fiscalização da Policia Rodoviária Federal na BR 463 na região de Ponta Porã.

Agentes da PRF após constatar a veracidade do fato, isolaram a área e comunicaram o fato aos agentes da Policia Técnica da Policia Civil de Ponta Porã para a realização dos trabalhos de praxe, no local segundo informações os autores deixaram sobre uma mesa uma bolsa carregada de maconha.