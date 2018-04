Pistoleiros executam mais um na fronteira

O mesmo foi identificado como, Juan Robert Sanabria Cantaluppi (54) executado com um disparo de revolver calibre 38 na noite de sexta feira (27) por volta das 23:50hs, nas proximidades de um salão comercial situado na rua Jorge Casaccia do bairro São Blas, que a vitima tinha alugado possivelmente para a realização de reuniões politicas, situação esta não confirmada pelos investigadores da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero que investigam o caso e manifestaram que na hora mencionada o proprietário da residência teria escutado vários disparos e ao sair para verificar o ocorrido visualizou os pistoleiros em fuga a bordo de uma motocicleta e a vitima caída no chão, pela que solicitou ajuda a vizinhos que auxiliaram o mesmo ate uma clinica particular, onde faleceu durante a madrugada de sábado ao não resistir o ferimento.

No salão alugado pela vitima os investigadores encontraram 51,4 gramas de maconha, o que leva os investigadores da Divisão da Narcótica a supor que o mesmo poderia estar envolvido na venda de drogas na região e que a porção encontrada poderia ser uma mostra que a vitima tinha em seu poder a fim de mostrar a possíveis compradores.

O promotor de justiça Armando Cantero e o medico Milciades Alvarenga acompanharam os procedimentos preliminares dos investigadores e manifestaram que a provável morte da vitima se deu por Shok hipovolêmico produzido por disparo de arma de fogo.