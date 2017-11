Fronteira Pistoleiros executam morador na fronteira

Foto: Porã News

A vitima foi identificado como Dionisio Paredes (47) que na tarde de sábado (25) por volta das 12:50hs, quando chegou a bordo de sua moto da marca Taiga, cor lilas, sem placas, em um terreno situado em uma área invadida denominada Kokue Pyahu a uns três quilômetros da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde os pistoleiros chegaram a bordo de uma moto e sem mediar palavras realizaram 9 disparos de pistola 9mm contra a vitima que chegou a ser auxiliada ao Hospital Regional dessa cidade, onde ao não resistir os ferimentos entrou em óbito.

Agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero com o apoio dos agentes da Policia Técnica e do promotor de justiça Samuel Valdez, realizaram os trabalhos de praxe e buscaram por informações junto aos familiares da vitima que se negaram a colaborar para o esclarecimento do crime, situação comum na região de fronteira, onde os próprios familiares das vitimas se negam a ajudar os investigadores da policia.