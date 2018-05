Nova Andradina Pistoleiros invadem residência e matam jovem de 21 anos

Foto: Nova News

Ronaldo da Silva Lopes, de 21 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira, dia 08 de maio, em uma residência localizada na rua Vearni Castro, na cidade de Nova Andradina. As informações são do site Nova News.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta, chegaram ao local, invadiram a casa e depois de mandar outros moradores que estavam no local para os fundos da residência, efetuaram os disparos.

De acordo com a dona da casa onde a vítima morava, o jovem era do Distrito de Amandina, em Ivinhema, e teria chegado a Nova Andradina, na manhã de ontem (08).

Ao Nova News, as testemunhas disseram que após os disparos, os autores fugiram na moto. Equipes do Samu, das polícias Civil, Militar e do Núcleo de Perícias foram acionadas para o endereço.

Ainda conforme o site local, Ronaldo é suspeito de ter matado João dos Santos, de 35 anos, no distrito de Amandina, no dia 28 de abril. Na ocasião, a vítima morreu depois de ser atingido com dez facadas.