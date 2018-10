Sete tiros "Playboy da Mansão" é executado por motoqueiro em bar da Capital Marcel morreu na hora com tiros na nuca e nas costas

Foto: Arquivo/ André Bittar

O empresário de Mato Grosso do Sul, Marcel Costa Hernandes Colombo, de 31 anos, foi executado no início da madrugada desta quinta-feira (18), em um bar de Campo Grande. Ele era conhecido como ‘playboy da mansão’, em referência à casa onde morava e em dezembro de 2017 tinha sido preso pela Polícia Federal (PF) por importação ilegal de mercadorias .

Um amigo do empresário, de 18 anos, também foi baleado, mas foi socorrido para a Santa Casa. O suspeito de fazer os disparos chegou e fugiu em uma motocicleta e até a publicação desta reportagem não tinha sido identificado.

Marcel Colombo é conhecido por ostentar vida de luxo nas redes sociais. A Polícia Federal (PF) apreendeu na casa dele, na data da prisão, dinheiro – dólares e reais -, moeda falsa, relógios, soco inglês e mercadorias que seriam vendidas e medicamentos importados. Foi preciso um caminhão baú para levar o que estava lá para ser apreendido. O empresário estava solto desde maio, conforme processo que responde na Justiça Federal.

Homicídio

Segundo informações do boletim de ocorrência, o empresário estava com mais dois amigos no bar quando o suspeito parou a moto atrás do carro dele, se aproximou da mesa onde ele estava e atirou. Foram pelo menos sete disparos.

Pouco antes de ser executado, o empresário havia postado foto de uma taça com bebida e referência ao bar.

Câmeras de segurança do bar registraram a ação. Marcel morreu na hora com tiros na nuca e nas costas. O amigo dele está hospitalizado.

Um terceiro amigo da vítima saiu do local com motorista de aplicativo levando o celular de Marcel. Ele já foi identificado e qualificado como testemunha.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio (em relação ao jovem que foi baleado sobreviveu ao tiro).