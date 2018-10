Furto PM apreende adolescente minutos após furtar loja de eletrodomésticos Menor disse que dois primos o ajudaram no furto

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 14 anos que tinha acabado de furtar uma loja de eletrodomésticos, na madrugada desta segunda-feira (1), na rua Stefan Dudas, em Angélica, a 255 quilômetros de Campo Grande. Na abordagem, três suspeitos fugiram, mas o menor foi detido minutos depois com bolsas repletas de mercadorias furtadas.

Conforme o Ivinotícias, era por volta de 2h40 quando a viatura da PM que fazia rondas no centro observou os suspeitos saindo da loja Móveis Ivinhema. A porta do comércio estava com o vidro quebrado em diversos pedaços. Outras mercadorias foram jogadas ao chão.

O adolescente estava escondido em cima de uma árvore na região. Nas duas bolsas pretas estavam seis relógios e um aparelho de DVD. Ele confessou o crime e apontou os primos como comparsas, no entanto os suspeitos não foram identificados.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia de Angélica